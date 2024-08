Lleida revisa l'ordenança de civisme per reordenar infraccions i precisar l'import de les sancions per a cada cas

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Lleida ha revisat l'ordenança de civisme per reordenar les infraccions que s'hi inclouen així com precisar l'import de les sancions per a cada cas. L'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha explicat que l'ordenança vigent ja té 20 anys i cal "actualitzar-la" d'acord amb l'evolució de la ciutat. De fet, part dels seus articles es trepitjaven amb els d'altres noves ordenances o faltava precisió en el quadre de sancions. Això dificultava la feina als funcionaris o provocava incertesa entre els sancionats. Així, especialistes en dret administratiu de la UdL treballen en una nova ordenança que ja inclou conductes que l'actual no contempla, com passejar nu per la via pública. La previsió és aprovar el document a finals d'any.