Atesos 195 casos aquest any de nens lleidatans per abusos sexuals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La xarxa Barnahus a les comarques lleidatanes, amb cases a Lleida ciutat i la Seu d’Urgell, han atès aquest any, exercici en el qual s’han posat en marxa, un total de 195 casos de menors víctimes de violència sexual. Els centres compten amb diferents sales equipades per donar seguretat a les víctimes i les seues famílies i perquè puguin ser ateses per diferents professionals de diversos àmbits en un únic espai, sense haver d’anar passant per hospitals, jutjats i comissaries. Disposen, a més, d’un equip multidisciplinari a temps complet.

Segons el balanç que va fer ahir la conselleria de Drets Socials, la Barnahus de Lleida ha atès des de la seua posada en marxa aquest any un total de 169 casos de nens i adolescents víctimes de violència sexual. A la de la Seu, han estat 26.

En el conjunt de Catalunya, la xarxa ha atès 1.450 casos. El departament recorda que les situacions ateses poden ser recents o que han passat fa temps, però que ara les víctimes han fet el pas de denunciar. Les xifres apunten a una mitjana de 6 casos cada dia aquest 2024 i mostren que el servei compleix un doble objectiu: l’acompanyament integral de les víctimes i la detecció de casos d’abusos sexuals.

D’acord amb l’experiència de Tarragona, que va obrir la primera Barnahus el 2020, s’estima que la previsió és atendre 3.600 casos a l’any a Catalunya.

Tant a Lleida, que engloba les comarques del pla, com a la Seu, les del Pirineu, l’equipament compta amb una seu provisional a l’espera de la construcció de l’edifici definitiu.