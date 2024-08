Idealista elimina ara el gruix de fitxes d'habitatges de l'Horta de Lleida

Publicat per E . BAYONA Verificat per Creat: Actualitzat:

El portal immobiliari Idealista ha retirat finalment el gruix de les fitxes en què mostrava la ubicació d’habitatges de l’Horta amb fotos juntament amb una valoració econòmica i dades sobre la seua estructura.

Després d’accedir fa dos dies a eliminar un primer enllaç amb informació relativa a una casa de Torres de Sanui, com va publicar aquest diari, ara ha retirat de forma generalitzada les 172 que incloïa en aquesta partida, després haver rebut reclamacions en bloc dels veïns. No obstant, en alguns casos només ha suprimit fotos, no la fitxa sencera. A més, també hauria retirat enllaços amb informació de més habitatges a Vallcalent i Boixadors.

Veïns de diferents partides de l’Horta porten mesos criticant aquestes publicacions d’Idealista a l’entendre que ofereixen als eventuals lladres d’habitatges informació útil per poder planificar els assalts, com la xarxa de camins de la zona, l’existència o no de tanques a les cases i, també, les matrícules dels qui els habiten. El portal argumentava fins ara que utilitzava a les seues fitxes informació pública procedent del Cadastre i que en cap cas incloïa dades personals.

El president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Francesc Montardit, va mostrar la seua satisfacció per l’eliminació de forma generalitzada de les fitxes dels habitatges d’aquesta zona de la ciutat al portal immobiliari i va remarcar que la seua presència generava inquietud entre els propietaris.

Així, també va assenyalar que fa un temps ja van denunciar aquesta mateixa situació i van demanar al portal que suprimís la informació per no donar detalls que poguessin aprofitar els lladres. I és que l’Horta ha patit una onada de robatoris en habitatge i els veïns fins i tot van organitzar sometents i la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van anunciar un reforç de les patrulles.