Conflicte dels veïns de Lleida que han patit robatoris amb Idealista: "exigim la retirada de dades"

Els veïns que han patit robatoris a l'Horta de Lleida estan indignats amb plataformes com Idealista, que mostren dades delicades de les seves propietats

De fet, alguns veïns de la partida de Torres de Sanui ja han formalitzat denúncies i d’altres les estan preparant contra el portal immobiliari Idealista per la informació sobre els seus habitatges, i també sobre els cotxes dels seus propietaris, familiars i empleats que posa a disposició de qui entri al web.

“Hi ha un conflicte entre la difusió de fotografies de l’espai públic, en la qual no hi ha límit tret de per a llocs sensibles o dades personals, i la creació de riscos per la combinació de dades que s’ofereixen”, explica Ramon Arnó, advocat especialitzat en els aspectes jurídics de l’entorn digital, sobre les crítiques dels veïns de l’Horta per la difusió al portal Idealista de fitxes amb mapes, fotos i valoracions de les seues cases.

En qualsevol cas, els propietaris poden exigir-ne la retirada al web i reclamar a Google que deixi de facilitar l’accés a aquests enllaços. “Les imatges captades per a una finalitat determinada no poden utilitzar-se per a una finalitat diferent, tret de consentiment de la persona titular o que una llei ho autoritzi”, estableix l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Aquesta plataforma distribueix aquestes imatges juntament amb el que presenta com a valoracions econòmiques dels immobles amb independència que els seus propietaris hagin mostrat o no, que acostuma a ser el segon cas encara que ni tan sols se’ls pregunta, la intenció de vendre’ls o de taxar-los.

Una imatge del portal Idealista, on es poden veure les dades que ofereix el portal

Les imatges de les cases inclouen les tanques que les envolten, si n’hi ha, i plans amb la localització exacta i amb els traçats dels camins i carreteres de la zona, una informació que, òbviament, facilita la planificació del desplaçament de manera similar a com ho fan altres aplicacions que utilitzen el sistema de localització GPS.

En en cas de la imatge que acompanya aquesta notícia, Idealista publica les imatges de la casa, on es poden veure els vehicles i les seves matrícules. Això pot ser una dada fonamental pels lladres, per saber quan està ocupada o no la casa.

Tornant a l'exemple que mostrem, especifica quants metres quadrats té l'habitatge, quantes habitacions i banys té, les plantes, i la valoració de l'edifici o els usos. Si vol, el lladre s'hi podria moure amb els ulls tancats, atès que també s'hi especifica quants metres té cada planta. Si l'interessat vol, podrà descarregar-se la fitxa cadastral amb un sol clic.

Sis assalts en un cap de setmana

“Els veïns estan revolucionats. Portem diversos robatoris en pocs dies”, explica D.S., veïna de Torres de Sanui, a l’Horta de Lleida, on han estat assaltats fins a sis habitatges en les tres últimes nits.

Els Mossos d’Esquadra van confirmar els assalts, un dels quals amb accés a l’habitatge i un altre en grau de temptativa amb desperfectes a la tanca que l’envolta.“Se’ns en riuen a la cara. Portem tres nits seguides, i si no fem res no ens fan cas” les autoritats, assenyala D.S.