Retards de més d'una hora en cinc trens d'alta velocitat

Trens de la línia d’alta velocitat Barcelona-Lleida-Madrid i de llarga distància van patir ahir retards de més d’una hora en plena operació sortida de les vacances d’agost, a causa d’“una incidència en la infraestructura entre Camp de Tarragona i l’Arboç”, va informar una portaveu de la companyia ferroviària Renfe. Així, va detallar que la circulació es va veure afectada a partir de les 12.40 hores i que tècnics d’Adif es van desplaçar al punt afectat i van aconseguir resoldre el problema a les 14.55 hores. A partir d’aquell moment es va començar a recuperar gradualment la normalitat, encara que els combois ja acumulaven demores de fins a 96 minuts, com és el cas de l’Avlo que va sortir de Madrid-Atocha a les 10.35 hores i que havia d’arribar a l’estació de Sants a Barcelona a les 13.15.

Renfe va assenyalar que els altres trens que es van veure afectats per aquesta incidència van ser un Alvia que va sortir de Sant Sebastià cap a Barcelona, amb un retard de 46 minuts; un AVE entre Marsella i Madrid, que va arribar 76 minuts tard, i dos AVE que partien de Barcelona cap a Madrid, que van acumular amb 74 i 72 minuts de demora, respectivament.Durant la jornada hi va haver altres incidències ferroviàries en línies de Lleida, en aquest cas regionals. En concret, dos combois de l’R-13 i l’R-14 de Rodalies entre Barcelona i Lleida es van veure afectats per l’avaria en un tren de mercaderies de la companyia Transfesa, que es van produir a les 17.30 hores entre Juneda i les Borges Blanques, que va quedar resolta una hora més tard, segons va indicar Renfe. A més, poc abans de les 20.00 hores un altre tren de la línia de la costa va quedar aturat una estona a l’altura d’Altafulla després que un passatger activés l’alarma, va assegurar la companyia ferroviària.

A partir del passat 1 de juliol, Renfe va canviar la política de devolució de diners per retards en l’alta velocitat i va deixar d’indemnitzar els viatgers afectats per demores d’entre 15 i 30 minuts, que fins llavors podien reclamar entre el 25% i el 50% de l’import del bitllet. Ara només retorna el 50% per una tardança igual o superior a 60 minuts i si és de més de 90, la devolució serà del 100%.

Dilluns passat, un tren Regional Express avariat va bloquejar durant quatre hores la línia d’aquesta costa. La incidència es va produir entre l’Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet i Renfe va gestionar un servei alternatiu per carretera per cobrir el trajecte fins a Sant Vicenç. Al principi de juny, l’incendi en un quadre elèctric pròxim a les vies del tren va obligar ahir a interrompre la circulació de l’R14 entre Tarragona i Torredembarra gairebé dos hores. D’altra banda, al maig, el robatori de més d’un quilòmetre de cable de la catenària va provocar la suspensió del servei ferroviari durant dos hores també a la línia de la costa. Va ser la vuitena sostracció de l’any que va obligar a alterar el trànsit de trens a les comarques de Lleida.

Malgrat ser gratuït, per adquirir l’abonament serà necessari dipositar una fiança de 10 euros en cas de Rodalies i de 20 per als Regionales. Per recuperar-la serà necessari haver efectuat un mínim de setze desplaçaments amb l’abonament.

Abonaments gratis per a Regionals del setembre al desembre

Els abonaments gratuïts de Renfe per viatjar de l’1 de setembre al 31 de desembre a Rodalies i Regionals ja estan disponibles. Recomana adquirir els abonaments regionals a través de l’app Renfe Cercanías, taquilles o màquines d’autovenda de les estacions. Per als serveis de l’Avant, el procés s’ha de portar a terme a través de www.renfe.com. Els usuaris que disposin de la targeta Renfe@tu, implantada el passat quadrimestre, podran recarregar-la per tenir tots els abonaments en un mateix suport.