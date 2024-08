Augmenten els arrestats per la Guàrdia Urbana aquest any al barri de la Mariola

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre d’actuacions en matèria de seguretat ciutadana a la Mariola han disminuït en un 9% des de començament d’any, especialment després de l’entrada en funcionament fa dos mesos del Centre Operatiu de la Guàrdia Urbana al barri, segons la Paeria.

L’alcaldessa accidental, Cristina Morón, va explicar que “hi ha una incidència directa del treball intensiu que ha estat portant a terme la Guàrdia Urbana al barri aquests últims dos mesos, que s’ha traduït en una menor càrrega policial des de l’àmbit de seguretat ciutadana i, per tant, ha millorat notablement el civisme i la convivència a la Mariola, que era l’objectiu que teníem quan el vam posar en marxa el passat 3 de juny”. Es tracta d’un espai al centre cívic per recollir les denúncies i les queixes dels veïns.

Així mateix, Cristina Morón destaca que, “alhora, la tasca de la policia municipal al barri s’ha traduït en un increment de les detencions d’un 286%, al passar de les 7 el 2023 a les 27 en el que va del 2024”. Les actuacions d’auxili al ciutadà també han incrementat en un 18% aquest any respecte a l’anterior, així com aquelles relacionades amb menors, que s’han incrementat en un 11%. Pel que fa als serveis en matèria de trànsit, l’augment ha estat del 5,8%, al passar de les 498 a 527. L’ajuntament va decidir incrementar la vigilància al barri després de registrar-se diversos incidents violents com baralles i un augment de robatoris. Els veïns es van concentrar a finals de maig i van reclamar un pla de xoc. La Paeria també té previst posar en marxa un centre operatiu permanent de la Guàrdia Urbana al Centre Històric.