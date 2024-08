Denuncien 28 conductors de motos en una setmana a Lleida en el marc d'una campanya intensiva

Publicat per acn

La Guàrdia Urbana de Lleida ha denunciat 28 conductors de motos en el marc d'una campanya intensiva en coordinació amb el Servei Català de Trànsit (SCT) per controlar l'ús del casc.

Els agents han sancionat conductors per estacionar en zones prohibides, tenir la ITV caducada, comptar amb sistemes d'escapaments lliures, incomplerts o modificats i no tenir assegurança obligatòria. Concretament, dues de les denuncies s'han interposat per conduir sense casc.

En total, els agents han analitzat 178 vehicles en controls estàtics en llocs com l'avinguda Francesc Macià, Rambla Ferran, plaça Ramon Berenguer IV, plaça Ricard Viñes, plaça Europa i avinguda Rovira Roure, entre altres, i en controls dinàmics durant els torns de patrullatge habituals.