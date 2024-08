Els lladres desvalisen més de vint habitatges cada setmana a Lleida

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Més d'una vintena de domicilis són assaltats cada setmana per lladres a la demarcació de Lleida, segons recullen les dades del ministeri de l'Interior. L'estadística oficial ressenya com l'any passat el número d'aquests delictes va superar per primera vegada el miler d'episodis, la qual cosa va estar a prop d'ocórrer el 2022 i que podria succeir el 2024.

“Es tracta d’un dels delictes que més envaeixen la intimitat de les persones”, assenyala la regidora de Seguretat i alcaldessa accidental de Lleida, Cristina Morón, davant de l’augment dels robatoris en domicilis que s’estan registrant a tota la demarcació de Lleida, i també a la capital. “Estan augmentant els robatoris que es produeixen amb gent dins de les cases, i això augmenta la sensació d’inseguretat. No saps a qui t’enfrontes”, anota.

Els robatoris en domicilis porten tres anys disparats a Ponent, on l’any passat es va superar per primera vegada el miler d’assalts (1.068), la qual cosa representa una inquietant ràtio d’una mica més de vint per setmana en plena tendència ascendent: la cadència dels dos últims exercicis i l’inici d’aquest superen en gairebé un 30% la de 2014-2016 i en més del 17% la de 2017-2019.Les xifres revelen una migració dels lladres cap a entorns rurals, ja que el gruix de l’augment es concentra fora de la capital, on el volum, estabilitzat lleugerament per sota d’un cop diari, es manté en nivells similars als previs a la pandèmia, mentre que l’increment en el conjunt de la resta de municipis supera clarament el 50% en relació amb l’etapa anterior a la pandèmia.Diverses fonts apunten que aquesta major incidència en entorns rurals també s’estaria donant a Lleida ciutat, en aquest cas amb un descens al nucli urbà i un augment a l’Horta, on les onades de robatoris dels últims mesos han generat aquesta sensació. Tanmateix, aquesta hipòtesi no pot donar-se per confirmada ni per descartada amb l’estadística d’Interior, que no desglossa les dades fins a aquest nivell de precisió.A què respon l’augment dels robatoris en domicilis? “Tot es resumeix en l’augment de població. L’increment dels delictes té relació amb el de la població”, expliquen fonts dels Mossos d’Esquadra.En l’última dècada, del 2014 al 2024, el padró de Catalunya ha augmentat un 6,6% amb la incorporació d’una mica més de mig milió de ciutadans, i el de Lleida ha crescut menys de la meitat, un 2,97%, al guanyar-ne 13.000, segons les dades de l’INE. Aquest creixement n’ha tingut en paral·lel un altre de l’activitat delictiva en el conjunt de Catalunya, encara que menor (0,6%), i un descens (-13%) a Lleida.No és l’única dada relacionada amb aquesta tendència delictiva que ha variat els últims anys: també ha crescut el nombre d’habitatges secundaris i buits a la demarcació, que va passar de 73.661 a 86.318 (+ 17%) del 2011 al 2021 segons l’INE, la qual cosa es tradueix en un augment dels possibles objectius per als lladres, majoritàriament concentrat en zones rurals i paral·lel a la congelació del cens de cases principals, que segueix al voltant de les 170.000, amb un retrocés de menys de l’1% en aquella dècada. També ha variat l’operativa dels lladres, cada vegada més sofisticada i copada per grups organitzats que operen de manera planificada, sovint des de bases a Barcelona.“La preocupació hi és, i s’ha fet un esforç per evitar al màxim possible els robatoris” a l’Horta, explica Morón, que destaca el reforç de l’operatiu de la Guàrdia Urbana que treballa en aquest àrea de la ciutat, implementat a l’abril amb un torn de nit i un altre de cap de setmana i una millora de la videovigilància, i les tretze detencions de sospitosos realitzades des de començament d’any.També els Mossos, titulars de la competència de seguretat ciutadana en aquest àrea, on la Urbana els recolza, han reforçat el seu dispositiu en aquesta zona de la capital, en la qual el desplegament de dispositius policials preventius xoca de sortida amb dos reptes: una superfície de 190 km² i una xarxa de camins de 600 km. “La delinqüència a Lleida presenta una tendència a la baixa, segons es va veure a l’última Junta de Seguretat, però sí que és cert que des de l’abril hi ha hagut una onada de robatoris a l’Horta que ha causat alarma i sensació d’inseguretat”, afegeix Morón.

Els assalts augmenten després de la pandèmia

Les denúncies per assalts a domicilis han augmentat d’una manera notable els tres últims anys a la demarcació de Lleida.209Lleida538747302Resta província465767213Total528741232(*) Projecció anual del primer trimestre. Font: ministeri de l’Interior6358673484648123414758162144526662603826423485889363437251.068356568924