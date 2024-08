Lliure amb càrrecs el detingut a Lleida amb un revòlver

Publicat per A.G.B. Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat de guàrdia de Lleida va deixar ahir en llibertat amb càrrecs els dos detinguts la matinada de divendres a dissabte per la Guàrdia Urbana de Lleida per tinença il·lícita d’armes, amb l’obligació de presentar-se al jutjat quan siguin requerits. Un home de 39 anys i una dona de 30 van quedar arrestats durant un control rutinari a l’avinguda Rovira Roure de Lleida al trobar al seu vehicle un revòlver i dos caixes de munició, que van intentar amagar. Al no disposar cap dels dos ocupants de la llicència corresponent, van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte de tinença il·lícita d’armes. El revòlver i la munició van ser decomissats preventivament.

Es dona la circumstància que un dels arrestats és un dels dos homes que van ser detinguts la setmana passada com a presumptes autors del triple atropellament que hi va haver a l’avinguda Santiago Rusiñol de les Borges Blanques, davant del bloc okupat en el qual s’han registrat diversos incidents en els últims mesos.L’arrestat, J.S.A., al costat del seu germà A.S.A., van ser detinguts el passat divendres 26 de juliol pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana a Sucs, on suposadament havien fugit després d’atropellar dos dones i un home a l’avinguda Santiago Rusiñol de les Borges Blanques.

Les primeres investigacions van apuntar que es tractava d’un atropellament intencionat però, pel que sembla, l’incident va tenir a veure amb l’activació accidental d’un mecanisme del cotxe, com ja va publicar aquest diari. Els dos investigats van quedar en llibertat amb càrrecs sense mesures cautelars després de passar diumenge passat a disposició judicial.

L’ajuntament de les Borges Blanques comprarà a tres immobiliàries 72 dels 77 pisos de l’edifici okupat de l’avinguda Santiago Rusiñol i en dedicarà una part al lloguer social. El pla preveu reallotjar famílies i grups de persones més vulnerables, així com joves.