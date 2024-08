El cotxe amb lectors de matrícula que 'vigila' la zona blava genera 1.080 multes en 2 mesos

El vehicle equipat amb lectors de matrícules que circula per les zones blaves de la ciutat i vigila si els conductors han pagat parquímetre i si han depassat el temps abonat ha emès 1.080 multes en els seus dos primers mesos de funcionament, segons dades de la Paeria. Un portaveu municipal va matisar que en aquestes vuit setmanes el vehicle no ha circulat tots els dies, d’una banda a causa de l’inici dels períodes vacacionals dels vigilants i, de l’altra, perquè a l’haver-se incorporat dos persones al servei s’han prioritzat les tasques de formació. Com va publicar aquest diari, en la primera setmana, el cotxe va efectuar 5.605 lectures i es van acabar imposant 315 multes, de manera que aleshores el 5,6% dels cotxes analitzats eren infractors.

L’ajuntament no va facilitar el nombre de sancions per zones, però sí que va detallar que prioritza que el vehicle amb càmeres passi per llocs en els quals hi ha “queixes de veïns per ús fraudulent de la zona blava, sobretot per part de tallers mecànics”. També recorre zones d’aparcament en les quals la lectura de matrícules és més efectiva, com el del Rectorat, el solar de Governador Montcada, el de Tallada-Veguer de Carcassona-Boters i la plaça del Dipòsit.El vehicle equipat amb lector de matrícules circula en el mateix horari que patrullen els vigilants a peu. El sistema connecta amb una base de dades i comprova si el conductor ha pagat el tiquet i si segueix en vigor o ha expirat. Si determina que hi ha infracció, el vigilant que viatja al cotxe amb càmeres baixa i constata si és cert i, en cas afirmatiu, imposa la sanció corresponent. Així, aquest nou sistema de control de la zona blava és un compromís que va adquirir l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) quan es va fer càrrec d’aquest servei.

Un altre vehicle, el CiviCar, sanciona les dobles files

Aquest vehicle que vigila les zones blaves se suma a un altre cotxe amb càmeres, el denominat CiviCar, que controla les infraccions d’aparcament i que la Guàrdia Urbana va estrenar el maig del 2021. Del total de 10.495 sancions a conductors per aparcar malament els vehicles que la Policia Local va imposar l’any passat, 2.293 corresponen al CiviCar. La resta, 8.202, van ser imposades pels agents. Al voltant de la meitat de les multes que va emetre el vehicle equipat amb càmeres van ser per aparcar en doble fila, una de les infraccions més recurrents a la ciutat de Lleida i que més molèsties provoca al trànsit, ja que inutilitza un carril de circulació. El segueixen les sancions per estacionar en zones prohibides (com per exemple guals) o en espais per als vianants.