L'avinguda de València serà reformada a mitjà termini

L’alcaldessa accidental, Begoña Iglesias, va avisar ahir que l’avinguda de València, a Cappont, “serà un carrer que s’haurà de fer de nou” d’aquí uns cinc o sis anys, “sobretot per la quantitat de vianants que hi passen”. Ho va dir durant una visita d’obres de millora que estan fent a l’avinguda de València entre els carrers Sant Joan de Mata i Cappont, que van començar fa un mes i duraran encara un altre mes per reduir les molèsties als comerços. D’aquesta manera, l’alcaldessa accidental va assegurar que “el carrer ho necessitava” i que el següent tram en obres es farà més ràpid perquè afectarà menys comerços i que entre les tasques de millora hi ha la plantació d’arbres que tinguin arrels que no aixequin el paviment. D’altra banda, la brigada d’obres també està reparant el paviment del carrer Salmerón i els parcs infantils de Pardinyes.