Salut impulsa l'aprenentatge de català en els graus sanitaris

La conselleria de Salut va presentar ahir el Pla per garantir el coneixement i l’ús del català en el sistema públic de salut de Catalunya 2024-2026, que té un pressupost de 2 milions fins al 2026. S’emmarca en el Pacte Nacional per la Llengua, una de les cent accions que el Govern va anunciar a l’inici de la legislatura i que té com a objectiu que sigui d’ús normal en el sistema sanitari públic de Catalunya. Inclou mesures com habilitar el departament de Salut perquè pugui emetre certificats d’acreditació oficials dels nivells de català per a professionals sanitaris i elaborar plans de gestió lingüística específics en centres i territoris. També preveu facilitar l’aprenentatge del català als estudiants de graus i màsters de ciències de la salut que no disposin d’una acreditació del nivell i als alumnes de cicles d’FP d’aquest àmbit. Contempla, a més, mesures per fomentar el coneixement del català entre els professionals sanitaris i l’impuls del voluntariat per la llengua centrat en el sector sanitari.

Així mateix, planteja qüestions per garantir els drets lingüístics dels usuaris del sistema sanitari, com revisar i millorar els protocols de comunicació o impulsar l’elaboració de prospectes de medicaments en català. També advoca per altres accions com promoure el llenguatge “pla, respectuós i inclusiu” en les relacions amb els usuaris, així com vetllar per l’accessibilitat lingüística dels serveis de salut per a persones amb discapacitat (l’ús de la llengua de signes catalana). Aquest pla apunta també a la necessitat d’impulsar l’ús de l’aranès en el sistema sanitari.D’aquesta manera, al document s’indica també que Salut contempla la contractació d’un total de vuit professionals que donaran suport al desplegament de les actuacions de formació de català per als professionals sanitaris.

Vacunació de grip i covid a finals de setembre

La campanya de vacunació de la grip, que des de la temporada 2021-2022 coincideix amb la de la covid-19, començarà a partir de l’última setmana de setembre, malgrat que la data podrà adaptar-se en funció de la disponibilitat de vacunes, va informar ahir el ministeri de Sanitat, que recomana la immunització conjunta.Durant la campanya es prioritzarà la vacunació d’embarassades en qualsevol trimestre de gestació, usuaris de residències i altres centres d’atenció a la discapacitat, la població de 60 anys o més i nens d’entre 6 i 59 mesos.A més, es recomana al personal sanitari i sociosanitari, per la importància estratègica que juga. També entren en aquesta categoria els treballadors de serveis públics essencials. Així mateix, s’aconsella la vacunació a les persones amb malalties cròniques o immunodeprimides.