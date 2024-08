Vuit menors detinguts en 6 mesos per maltractament masclista en la família

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han detingut vuit menors d’edat acusats de delictes de violència masclista en l’àmbit familiar en els sis primers mesos del 2024 a les comarques lleidatanes. En el mateix període de l’any passat, no hi va haver cap arrest. Segons les últimes dades publicades per la policia catalana, tres d’aquests vuit menors van ser arrestats per maltractaments en l’àmbit familiar a la regió policial de Ponent i cinc, a la de l’Alt Pirineu i Aran.

En total, els Mossos han arrestat entre el gener i el juny 284 persones per violència masclista, un 11,3% més respecte al primer semestre de l’any passat. Concretament, 220 van ser per maltractaments en l’àmbit de la parella, cinc menys que l’any passat. Tanmateix, en el cas de la violència contra les dones en l’àmbit familiar, els arrestos s’han multiplicat per dos al passar de 30 en sis mesos el 2023 a 64 aquest 2024, dels quals vuit eren menors.

En total, els Mossos d’Esquadra han atès en els sis primers mesos de l’any 691 dones víctimes de maltractaments a les comarques lleidatanes, només cinc menys respecte al mateix període de l’any passat. En aquest sentit, han registrat 645 denúncies, que anoten un lleuger descens de l’1,7%, que s’atribueix a menys casos coneguts en l’àmbit de la violència masclista familiar, ja que en el cas de la parella les denúncies s’han incrementat un 1,6%.Val a destacar també que, segons les dades, entre un 18 i un 20% dels delictes corresponen a trencaments de condemna, la qual cosa significa que hi ha reincidència. En els sis primers mesos, els Mossos van comptabilitzar 646 delictes de violència masclista, tant en l’àmbit familiar com en el de parella.

Marxa nocturna pel centre de Lleida contra els feminicidis

Marea Lila va organitzar ahir la 73 edició de la marxa nocturna contra els feminicidis, que va recórrer el centre de Lleida. La concentració va partir des de la plaça Ricard Viñes, on es va llegir el manifest El feminisme no imposa, allibera, i va passar pels carrers Bisbe Ruano i Torres de Sanui fins a tornar a Ricard Viñes. A través de les xarxes socials, el col·lectiu va animar la ciutadania a participar en la marxa nocturna a l’assenyalar que “la violència també és subtil” i va demanar fer qualsevol gest.