Condemnat un menor per assetjar l'ex a través de les xarxes socials

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha confirmat la sentència a un menor per assetjar la seua exparella a través de les xarxes socials després que aquesta decidís deixar la relació. El tribunal ratifica així la pena imposada pel Jutjat de Menors de tres anys de llibertat vigilada a l’adolescent pels delictes d’amenaces en l’àmbit de la parella, coaccions en l’àmbit de la parella, assetjament i maltractament psicològic habitual. A més, el condemna a assistir a un programa educatiu dirigit a abordar les relacions psicoafectives, la violència de gènere i l’educació en la igualtat. Així mateix, el menor haurà d’indemnitzar, solidàriament amb els seus pares, la víctima amb 2.000 euros.

Segons la sentència, contra la qual no hi ha recurs, la víctima va decidir trencar la relació amb el condemnat i aquest va començar a trucar-li de forma insistent per telèfon i a enviar-li nombrosos missatges tant a través de WhatsApp com de les xarxes socials perquè tornés amb ell. Uns missatges, segons ha considerat acreditat l’Audiència, en què amenaçava i insultava la menor. Fins i tot va arribar a crear un perfil fals a Instagram per poder contactar amb ella, la qual cosa va motivar que la víctima hagués de rebre tractament psicològic. Així mateix, va denunciar que el condemnat, pràcticament des de l’inici de la relació li mirava i li controlava el mòbil i les xarxes socials, recriminant-li la roba que portava, insultant-la i amenaçant-la amb enviar als seus contactes fotografies i vídeos en què els dos apareixien nus si no feia el que ell volia o si trencava la relació. La sentència assenyala la “total credibilitat” en la declaració de la víctima, que va mantenir amb rotunditat la seua versió dels fets i recorda que, en la fase d’instrucció, el menor va arribar a confessar que l’havia amenaçat d’enviar fotografies íntimes i que li controlava el mòbil per saber si anava amb altres nois.L’Audiència considera acreditat que el menor va portar a terme una sèrie d’actes “insistents i reiterats, prolongats en el temps” i que això va causar “una greu alteració de la vida quotidiana” de la víctima. Així mateix, també constata que va existir una contínua actuació fundada en la dominació i en la imposició de superioritat.

Més de 690 víctimes de maltractament ateses en 6 mesos

Els Mossos d’Esquadra han atès en els sis primers mesos de l’any 691 dones víctimes de maltractaments a les comarques lleidatanes, només cinc menys respecte al mateix període de l’any passat (vegeu SEGRE d’ahir). En aquest sentit, han registrat 645 denúncies, un 1,7% menys respecte a l’any passat, que s’atribueix a menys casos coneguts en l’àmbit de la violència masclista familiar, ja que en el cas de la parella, les denúncies s’han incrementat un 1,6%. Entre el gener i el juny, la Policia catalana ha detingut vuit menors d’edat acusats de delictes de violència masclista en l’àmbit familiar a la província. En el mateix període de l’any passat no n’hi va haver cap. En total, els Mossos d’Esquadra han arrestat en els sis primers mesos d’aquest any 284 persones acusades de delictes de violència masclista, un 11,3 per cent més respecte al mateix període de l’any passat.