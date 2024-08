La Paeria proposa concedir a Ros la medalla de la ciutat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria proposa de concedir a medalla de la ciutat a l’exalcalde Àngel Ros, que va comandar l’ajuntament entre el 2004 i el 2018, any en què va deixar l’alcaldia per ser ambaixador d’Espanya a Andorra, càrrec que va ocupar fins al 2023. Es tracta d’una de les 35 distincions honorífiques que planteja la corporació municipal per a persones i entitats en reconeixement de la seua tasca i la seua implicació en la ciutat, així com en els respectius àmbits de treball en els quals destaquen.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, ja ha firmat el decret que detalla la llista amb la proposta de reconeixements (vegeu la informació lateral) i amb això s’inicia l’expedient per acreditar els mèrits per atorgar els reconeixements corresponents, que haurà de ser aprovat definitivament pel ple municipal. Les distincions se solen entregar en un acte al saló de plens coincidint amb l’inici de les festes de la ciutat.En total, es proposa de concedir 24 plaques i 11 medalles en diferents categories, com a ara pagesia, educació, cultura, esports o ciència. Entre aquestes, es planteja la concessió d’una medalla al mèrit esportiu a títol pòstum al periodista Dani Badia, que va morir el 2022. També en la mateixa categoria es proposa una altra medalla a Àngela Mora, la primera esportiva amb síndrome de Down a participar, el desembre de 2021, en un campionat d’Espanya de gimnàstica artística i que va establir també una altra fita al debutar en una competició internacional, a Portugal.Una altra de les distincions proposades és la placa al mèrit científic o investigador a l’IRBLleida, que precisament ha iniciat la celebració del seu vintè aniversari, així com medalles en aquesta mateixa categoria a Pere Godoy, expresident de la Societat Espanyola d’Epidemiologia, i a Jorge Juan Olsina, que va ser cap de servei de Cirurgia Digestiva a l’Arnau de Vilanova.