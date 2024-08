La Paeria de Lleida tramita la concessió de l'enllumenat públic per 27 milions durant dotze anys

L’ajuntament ha començat els tràmits per renovar la concessió del servei d’enllumenat públic de la ciutat i ahir va publicar al portal de contractacions de la Generalitat un anunci previ de licitació de 27 milions d’euros per 12 anys. L’actual contracte està en mans de la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Romero Polo i Citellum, la durada també és de 12 anys i va ser adjudicat a finals del 2013, per la qual cosa expira a finals de l’any que ve, i tenia un pressupost de 14,8 milions.

El principal motiu pel qual el govern municipal ja ha iniciat aquests tràmits és perquè en els propers dos anys haurà de dur a terme la renovació del 45% dels 25.700 punts de llum que hi ha a la ciutat, uns 14.545 fanals. Per a això, ha rebut un préstec del ministeri de Transició Ecològica de 8,6 milions amb la condició que es faci en el període fixat. Un altre dels condicionants per obtenir aquesta ajuda és tenir totes les instal·lacions a millorar en bones condicions, per la qual cosa el govern considera que la millor manera de “poder realitzar les actuacions relacionades amb l’ajuda concedida i adaptar i esmenar totes les instal·lacions elèctriques vinculades a l’enllumenat públic en els termes exposats és licitar un nou contracte”. L’anunci previ serà vigent fins al 10 de setembre, moment en el qual es preveu que comenci el procés de la nova licitació.

Paral·lelament, la Paeria va treure ahir a concurs públic el contracte per a la reforma de la rambla Ferran, que consistirà en l’eliminació d’un carril de circulació en direcció a Blondel entre la plaça Ramon Berenguer IV i el carrer Riquer per ampliar la vorera i fer una plataforma única amb el passeig central. Les obres estan valorades en un total de 1.539.404,85 euros, IVA inclòs, tenen un termini d’execució de set mesos i mig, surten a licitació en dos lots i es podran presentar ofertes fins al dia 10 de setembre. La previsió del govern és començar les obres a la tardor per acabar-les abans del mes de maig, calendari que podria canviar si es troben restes arqueològiques, com va passar en les obres del Museu Morera.

Quatre firmes opten a transformar Doctor Fleming en un passeig verd

Un total de quatre empreses es disputen el contracte per reformar parcialment el carrer Doctor Fleming i convertir-lo en una rambla verda. Es tracta de José Antonio Romero Polo SAU, Arnó Infraestructures SLU, Sorigué SAU i RS Agrotècnica del Segrià SL. L’obra està valorada en 738.481,88 euros, IVA inclòs, i afectarà al tram lateral més proper al Camp d’Esports entre Ronda i Alcalde Pujol i s’eliminarà la filera d’aparcaments per reconvertir-los en un passeig verd on es plantaran 81 arbres i 7.371 arbustos.

També licita el nou contracte de jardineria

El portal de contractació de la Generalitat va publicar ahir la licitació del nou contracte de jardineria de la ciutat amb un pressupost de 7.914.620,99 euros, IVA inclòs, que pràcticament és el doble que el que té l’actual. La durada serà de dos anys prorrogable a dos més i, per primera vegada, dividirà la ciutat en dos lots, un per als barris del marge esquerre i un altre per als de la dreta. El termini per poder presentar ofertes als dos lots és fins al proper dia 13 de setembre.