Detingut per robar en una botiga de l'Eix Comercial de Lleida

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un veí de Lleida de 24 anys per robar en una botiga de l'Eix Comercial. Els fets van passar a finals del mes de juny, quan l'alarma d'un establiment del carrer Magdalena va sonar a les dos de la matinada i un treballador de l'empresa de seguretat va veure un home davant la botiga amb la porta de vidre trencada. Després d'identificar-lo, els mossos van deixar en llibertat l'home perquè no el van poder relacionar directament amb els fets. Posteriorment, els investigadors van localitzar unes imatges on s'observava l'arrestat manipulant l'alarma i trencant el vidre de la porta amb un pal. Davant les evidències, els agents el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força.