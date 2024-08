Els alumnes de Medicina de la UdL de fora de Catalunya, 20 punts més que la mitjana

La facultat de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL) té més alumnes originaris de fora de Catalunya que la mitjana del conjunt de facultats catalanes d’aquests estudis. Segons la informació inclosa en el pla de la Generalitat per garantir el coneixement i l’ús del català en el sistema públic de Salut, són el 50 per cent, mentre que a la UdL el percentatge en l’últim curs 2023-2024 va ser del 70%, assegura la degana de Medicina, Anna Casanovas.

El novembre de l’any passat, una vegada finalitzat tot el procés d’assignacions, hi havia matriculats en primer curs 95 alumnes de fora de Catalunya d’un total de 132. Els lleidatans eren 31 mentre que n’hi havia sis més d’altres zones de Catalunya, com va publicar aquest diari. A totes les facultats de Medicina catalanes el 46% de matriculats són de la resta de l’Estat, que una vegada finalitzada la seua formació solen retornar als seus llocs d’origen. Un 4 per cent són estrangers.

Casanovas va dir desconèixer si aquest índex del 70% es mantindrà de cara al curs que ve perquè les assignacions no es tanquen fins a l’octubre. En tot cas, va apuntar que a l’haver-se ofert “més places en el conjunt de l’Estat potser hi haurà menys moviment d’estudiants”, amb referència que alguns de fora que obtenen plaça a Lleida demanen després el trasllat a altres centres. Va assenyalar que una altra possibilitat és que “a l’haver baixat la nota de tall, ens quedem amb més estudiants catalans”. La nota d’accés a Medicina va ser un 12,558, una dècima menys que el curs anterior, i continua sent la més alta de la UdL.

El document detalla també que dels 5.904 residents que es van incorporar l’any passat al sistema de salut català, un 39,2% procedien de territoris no catalanoparlants de l’Estat i de l’estranger. A més, remarca que està previst que “d’aquí a deu anys es jubilarà més d’una quarta part dels metges col·legiats, la majoria dels quals nascuts o formats a Catalunya”, i afegeix que “en un futur immediat les necessitats de cobertura de vacants de professionals de medicina i infermeria poden arribar a gairebé un 20 per cent”. Així, incideix en la dificultat per trobar especialistes i defensa que “la contractació de professionals de fora de Catalunya serà una realitat consolidada de futur”. Per tot això, aposta per implantar mesures per poder facilitar la formació de català als universitaris en graus de salut, a residents i a professionals sanitaris.