Desbrossats 191 km de camins de l'Horta

L’ajuntament va començar l’abril passat la campanya de neteja i manteniment dels camins de l’Horta i els solars municipals i fins ara ja ha desbrossat 191 quilòmetres i 110.000 metres quadrats de finques. L’alcaldessa accidental, Begoña Iglesias, va visitar ahir els treballs, que acabaran a l’octubre, i va avançar que a finals de mes començaran amb l’adequació dels camins de l’Horta que donen accés als centres educatius. Aquests seran el Camí de Montcada, que porta a l’Escola Espiga; la travessera de Gualda, per anar al col·legi Sant Jordi i a l’institut Manuel de Montsuar; la travessera de l’Arquet, que dona accés a l’escola Creu del Batlle, i el camí de la Creu a Torres de Sanui, per on es va al Mater Salvatoris. A la tardor també desbrossaran l’avinguda Tarradellas, el camí de Grenyana i el solar de davant del cementiri.