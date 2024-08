La Fira preveu tenir una societat mercantil que assumeixi la inversió per créixer

Fira de Lleida ha començat a treballar en la definició d’un nou model de gestió que comportaria la creació d’una societat mercantil que seria la titular dels immobles i s’encarregaria d’assumir totes les inversions que necessiti la institució, mentre que l’actual fundació se centraria exclusivament en l’organització de fires i noves activitats. Seria similar al de la Fira de Barcelona, que compta amb la societat anònima Fira 2000, participada per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona i l’Hospitalet, la Diputació, l’Àrea Metropolitana i la Cambra de Comerç, que li aporten capital i que ha dut a terme grans inversions com la del recinte firal de la Gran Via.

L’alcalde i president del patronat de la Fira, Fèlix Larrosa, va confirmar aquest plantejament, va indicar que “s’estan analitzant diversos models” i que hi hauria la possibilitat de constituir una societat nova o bé utilitzar-ne alguna ja existent, i va afegir que en aquesta hauria de participar-hi la Generalitat, de la mateixa manera que a Fira 2000. Va assenyalar que a la capital catalana les institucions “aporten capital a la societat [Fira 2000] perquè executi les inversions de Fira de Barcelona, li encarreguen projectes i la Fira es dedica a organitzar salons”. “Això és el que volem per a Lleida”, va manifestar.Així mateix, també va dir que és necessari “ordenar” el recinte firal, ja que, per exemple, ara els terrenys del pavelló 4 continuen sent propietat de l’ajuntament. L’actual govern municipal defensa, i així ho va exposar durant la reunió del patronat de la Fira celebrada a finals de juny, la construcció d’un nou recinte firal a la zona de l’antiga Hípica aprofitant el desenvolupament urbanístic dels terrenys inclosos a l’àrea residencial estratègica ubicada entre Cappont i la Bordeta a l’entorn de l’antic hotel Ilerda. No obstant, Larrosa va indicar que la idea de comptar amb una societat mercantil és independent d’aquest projecte, atès que els actuals equipaments de la Fira també necessitaran una elevada inversió. En concret, Larrosa va confirmar que en aquesta sessió del patronat es va donar a conèixer un estudi dels serveis tècnics que conclou que per poder tenir unes instal·lacions en condicions perfectes es necessitaria una inversió de 19 milions d’euros.L’alcalde va recordar que la de Lleida “és la segona institució firal de Catalunya”, per la qual cosa reclamaran al nou Govern de la Generalitat que participi en aquesta societat de la mateixa manera que ho fa a la de Barcelona.

Premi de 2.000 € a la maquinària per Sant Miquel

Fira de Lleida ha convocat la 27a edició del premi a la innovació tecnològica i seguretat en el disseny de les màquines agrícoles i dels equips de la indústria alimentària. El guardó, convocat amb motiu de la Fira de Sant Miquel-Eurofruit, contempla tres premis i incrementa la dotació de 1.000 a 2.000 euros. Els expositors hauran de presentar-s’hi abans del 13 de setembre, i la Fira tindrà lloc del dia 26 al 29.