El PP exigeix un pla de seguretat i neteja per “revitalitzar” la ciutat

El cap de l’oposició a la Paeria i portaveu municipal del PP, Xavi Palau, demana un pla estratègic en matèria de seguretat i neteja per poder “revitalitzar Lleida i garantir el benestar i la seguretat dels veïns de la ciutat”. Destaca la necessitat de reforçar la presència policial i incrementar les inversions en matèria de seguretat als carrers. “Patim un greu problema d’incivisme, seguretat, delinqüència i okupacions, i per aquesta raó és important exigir una inversió específica per a Lleida”, assenyala.

Així mateix, el portaveu reivindica la necessitat de millorar la neteja urbana. Afirma que “volem una ciutat neta per a tothom” i subratlla la importància de disposar d’un entorn net i ben cuidat per al benestar i salut de la comunitat. “Una Lleida bruta i deixada no dona cap tipus d’oportunitat, ni econòmica ni d’atractiu turístic”, afegeix, en aquest, sentit el cap de l’oposició.