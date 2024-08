Un lavabo es desploma sobre un altre pis al barri de la Mariola de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres dotacions de Bombers es van desplaçar ahir al carrer Manuel de Falla número 24 del barri de la Mariola després de ser alertats de la caiguda del terra del lavabo de l’habitatge del segon pis i també del vàter a la planta inferior, segons fonts de Bombers de la Generalitat. Els fets, que no van provocar víctimes, es van produir a les 17.51 hores i persones que vivien al pis on es va produir la caiguda van alertar de l’incident. També es van desplaçar fins al lloc dotacions de la Policia Local.

Els Urbans van posar en coneixement dels fets els tècnics municipals, que procediran a fer un estudi d’habitabilitat del pis on es va produir la caiguda. De moment, es va tancar el pis on va caure el terra i també el de sota per precaució per impedir que alguna persona hi pogués accedir atès el perill que comporta l’edificació.