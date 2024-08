Creixen les plagues de mosquits i escarabats

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa contractada per la Paeria per fer el control de mosquits, Arimat SL, va anticipar a l’abril els treballs preventius que tradicionalment començaven al maig al detectar que l’activitat dels insectes havia començat abans del que és habitual per la calor. L’empresa porta a terme tractaments larvicides a la xarxa de clavegueres, fonts, basses i llocs de la ciutat amb aigua estancada. La tècnica del servei, Mariel Morales, explica que, “encara que utilitzem un producte molt efectiu i durador, pot perdre eficàcia amb un excés d’aigua”.

Així mateix, el director tècnic de l’empresa AC Plagues Urbanes de Lleida, Ignasi Rivadulla, detecta que els escabarats de claveguera són cada vegada més presents als municipis de Ponent i també són més resistents als tractaments que es poden utilitzar d’acord amb les normatives.