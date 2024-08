Denunciats 296 conductors per excés de velocitat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va denunciar la setmana passada un total de 296 conductors per excés de velocitat, la qual cosa representa el 10% del total de vehicles controlats. Les actuacions es van portar a terme amb el radar mòbil en diferents carrers de la capital del Segrià dins de la campanya coordinada amb els Mossos d’Esquadra i policies locals del Servei Català de Trànsit. En total, els agents van controlar 2.936 vehicles, dels quals 296 van acabar amb denúncia per incomplir els límits de velocitat.

Fins a la primera quinzena de juliol, a les comarques lleidatanes Trànsit havia obert 76.371 expedients sancionadors per excés de velocitat. Això suposa vuit de cada deu multes imposades a conductors a la província, amb una mitjana de 17 sancionats cada hora. Unes infraccions que han augmentat un 7,5% respecte al mateix període de l’any passat, com ja va publicar SEGRE.En un altre ordre de coses, la Urbana va recuperar dilluns un vehicle que constava com a sostret al carrer Virginia Woolf, al barri de Balàfia. El turisme va ser traslladat al dipòsit municipal.