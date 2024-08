Denuncien que l'aigua de les aixetes de l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida no és potable

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sindicat CGT denuncia que l’hospital Arnau de Vilanova no disposa d’accés gratuït a l’aigua apta per al consum des de fa un any i mig. A les aixetes dels banys hi ha cartells que prohibeixen el consum “fins a nou avís” i alerten que el punt d’aigua està sota tractament d’hipercloració. Així, el sindicat explica que els últims anys hi ha hagut talls intermitents i assegura que “l’envelliment crònic i la falta de manteniment de les instal·lacions de distribució de l’aigua impedeixen garantir la seguretat” de consum.

La direcció de serveis generals de l’hospital precisa que el procés d’hipercloració ha respost a la necessitat de garantir el correcte estat de l’aigua per evitar problemes com la legionel·losi i també per assegurar la qualitat de l’aigua a causa de les obres ja finalitzades del nou dipòsit. També afegeix que des de Salut s’ha autoritzat a retirar la hipercloració i s’ha anat fent de forma progressiva. L’última analítica del 26 de juliol ja ha donat resultats aptes per al consum humà, de manera que “s’està treballant per tornar a la normalitat a partir de dilluns vinent”, afegeix.

La CGT lamenta que el personal es gasta fins a 50 euros al mes en botelles d’aigua. “Estem deixant milers de residus de plàstic i grans beneficis per a les empreses de les màquines i de les cafeteries”, afirma.