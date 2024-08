ERC recolza la petició de Pardinyes d'utilitzar el pàrquing d'Adif dissabte

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’ERC demana que el pàrquing d’Adif es pugui utilitzar els dissabtes per oferir més possibilitats d’aparcament a les persones que van a comprar a Pardinyes, tal com reclama l’Associació de Comerciants i Industrials d’aquest barri. Assegura que l’entitat també veuria bé convertir en zona blava el carrer Baró de Maials i adjacents i afegeix que per això al juliol van presentar a la Paeria una proposta de modificació de l’ordenança fiscal relativa a l’aparcament regulat amb parquímetre.

La portaveu republicana, Jordina Freixanet, i l’edil Xavier Estrada es van comprometre a “treballar per trobar solucions que responguin a les necessitats dels comerciants i contribueixin a enfortir el teixit comercial i econòmic de Lleida”. També van afegir que l’associació creu que el pla de l’estació és una oportunitat per dinamitzar el barri i que dona suport al projecte Compra a Lleida, que busca fidelitzar clients de comerços locals a través d’una targeta amb la qual poden acumular punts que es canviarien per vals.