Una dotzena de ferits per inhalació de fum en un incendi en un bloc de pisos a Lleida

Dotze persones han resultat ferides per inhalació de fum aquest dilluns a la matinada en un incendi declarat en un bloc de pisos a Lleida. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 01.07 h des del número 1 del carrer Albareda, a la partida de Llívia. Ha cremat un quadre de llums situat a la planta baixa, provocant una intensa fumera que s'ha expandit per l'escala i el forat de l'ascensor. Tots els veïns de l'edifici s'han confinat als balcons i els Bombers han hagut de rescatar amb l'autoescala els veïns de dos dels habitatges.

Un cop extingit el foc, els Bombers han ventilat i han comprovat pis per pis que no hi quedés ningú. Ha estat en aquest moment quan en un habitatge de la primera planta han trobat un gos mort.

Pel que fa als ferits, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 3 d'ells han resultat ferits lleus i han estat atesos 'in situ', mentre que els altres 9 ferits –5 homes, tres dones i un menor– han estat evacuats en ambulància a l'hospital Arnau de Vilanova en estat 'menys greu'.

Els Bombers han treballat al lloc amb tres dotacions durant prop de tres hores i mitja. També hi han acudit patrulles de policia i cinc ambulàncies del SEM.

