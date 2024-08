La Paeria de Lleida paga 58.000 euros anuals per allotjar vint gossos que no caben al Refugi

L’augment d’abandonaments d’animals de companyia dels últims anys i la baixada d’adopcions està causant un atapeïment a les protectores del Segrià, sobresaturades al trobar-se amb cada vegada més gossos i gats als carrers. El Refugi dels Peluts, el centre d’acollida municipal, no n’és una excepció. Té una capacitat òptima de seixanta gàbies, però a finals de juliol acollia 78 gossos i 48 gats, més de 120 animals. La falta de places que registra ha portat l’ajuntament a contractar una residència externa per allotjar vint gossos, amb un cost per a aquest any de 58.806 euros, afirma la Paeria.

Una portaveu municipal explica que la capacitat del Refugi depèn de la mesura i sociabilitat dels animals, ja que actualment hi ha molts gossos potencialment perillosos que han d’estar en gàbies individuals –i són de més difícil adopció–, però els cadells i els més petits o sociables poden estar alguns junts en la mateixa. També afegeix que la contractació del servei extern respon a “la necessitat de continuar rescatant animals abandonats o perduts a la via pública i de vetllar per la seua integritat, salut i benestar”.La vintena de gossos que no caben al Refugi continuen sent de titularitat municipal, estan atesos sanitàriament pels tècnics municipals i continuen a la borsa d’adopció per si alguna persona els vol adoptar, afirma la Paeria.Així mateix, l’ajuntament assenyala que els serveis tècnics municipals estan redactant un projecte d’ampliació del centre d’acollida d’animals de companyia (Refugi dels Peluts), que ha de permetre augmentar-ne la capacitat. “Mantenim un contacte permanent i fluid amb les entitats animalistes”, conclou.

Les protectores del Segrià, al límit a causa de l’augment d’abandons

Les 46 associacions lleidatanes que formen Tsunami Animalista han registrat 2.940 gossos rescatats els últims deu anys al Segrià. Els abandons s’han incrementat l’últim lustre, amb més de 320 l’any 2023. Els animalistes ho atribueixen al “pànic” per la nova llei de benestar animal. Per la seua banda, el president del consell comarcal, David Masot, va alertar fa dos setmanes que “estem gairebé al límit” a l’únic centre de recollida comarcal, el d’Alcanó.

Expedient sancionador per deixar un gos sol en una terrassa

L’ajuntament ha iniciat un expedient sancionador contra el propietari d’un gos per presumpte incompliment de l’ordenança sobre la tinença d’animals, al ser alertat per protectores que el gos, Simba, estava només permanentment en una terrassa sense netejar i que només era alimentat per veïns. La Urbana, tècnics municipals i veterinaris van verificar dimarts que el propietari de Simba el va traslladar a un lloc apte amb menjar, així com que no estava desnodrit o deshidratat. Al seu torn, la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias agraeix la col·laboració de Tsunami Animalista i altres entitats que vetllen per la cura d’animals.Així mateix, la Paeria inicia l’expedient per l’estat anterior del gos, ja que l’ordenança tipifica com a infracció greu mantenir els animals en instal·lacions inadequades, si el seu risc és greu. L’expedient establirà l’import d’una sanció d’entre 400 i 2.000 euros.