La Universitat de Lleida, entre les 150 millors del món en Agricultura i Turisme

La Universitat de Lleida (UdL) és una de les 150 millors del món en els estudis de Ciències Agrícoles i de Turisme, segons el prestigiós Rànquing Acadèmic d’Universitats del Món (ARWU), més conegut com a rànquing de Shanghai. Concretament, en les dos àrees se situa entre les posicions 101 i 150. També destaca en Ciències i Tecnologia dels Aliments, àmbit en el qual figura entre les 151 i la 200, i en el d’Ecologia, on està a la franja 201-250.

A nivell general se situa en la forquilla 701-800, repetint el resultat dels dos anys anteriors en aquest estudi, que determina quines són les mil millors universitats de tot el món d’un total de 2.500 que analitza. Per això, es basa en diversos indicadors: nombre d’exalumnes i personal que han obtingut el Nobel o premis Fields, nombre d’investigadors altament citats, nombre d’articles publicats a les revistes Nature i Science, el nombre d’articles indexats en índexs de referència internacional i rendiment per càpita.Així mateix, respecte a l’any passat, la UdL manté la seua posició en Agricultura i fa un salt espectacular en Turisme, ja que no figurava entre les 300 incloses en aquest àmbit. En canvi, en Educació desapareix de les 500 millors. En Ciència i Tecnologia dels Aliments baixa de la forquilla 101-150 als següents cinquanta i en Ecologia es manté. D’altra banda, a nivell espanyol, la UdL se situa en els llocs 21-26 de les 36 que estan entre les mil més destacades a nivell internacional. La primera és la de Barcelona (vegeu el desglossament).

La UB, única d’Espanya entre les 200 primeres i Harvard és la líder

La Universitat de Barcelona (UB) encapçala el rànquing a nivell estatal i és l’única espanyola que se situa entre les 200 primeres, concretament en la forquilla 151-200. La segona és la de València, que és a la franja 201-300, i en un tercer nivell, entre la 301 i la 400, apareixen l’Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, l’Autònoma de Madrid, la Complutense, la de Granada i la del País Basc. Així, hi ha tres catalanes entre les vuit millors. A nivell mundial, la líder absoluta del rànquing és la nord-americana de Harvard, al davant de dos del mateix país: Stanford i l’Institut de Tecnologia de Massachussetts (MIT). L’anglesa de Cambridge és quarta, la de Berkeley (EUA), cinquena, la també anglesa d’Oxford, sisena, i quatre dels EUA completen el top 10: Princeton, l’Institut Tecnològic de Califòrnia, Colúmbia i Chicago.