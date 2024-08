Mil ajuts més pel lloguer a les comarques de Lleida, però amb un import menor

La Generalitat va tramitar l’any passat 5.418 ajuts per pagar el lloguer a les comarques de Lleida, un miler més que les 4.464 del 2022, segons dades incloses en informes d’ambdós exercicis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). El nombre d’ajuts s’ha incrementat així un 21,3% en un any, però el seu import ha descendit, tant la partida global com l’import de cada subvenció. En concret, el 2023 l’import mitjà de l’ajuda per habitatge va ser d’1.495,23 euros, davant dels 2.275,25 de l’any anterior, xifra que suposa un descens del 34,2%. Així mateix, la partida global per a aquest concepte va disminuir de 10,1 milions a 8,1.

Els ajuts de Lleida representen només el 7,5% dels atorgats en el conjunt de Catalunya. De fet, és la província que menys en rep. Per volum de població, Barcelona és la que més en concentra, amb 49.488, i la segueixen de lluny Tarragona (11.108) i Girona (9.172). En totes la tendència és la mateixa, amb més subvencions, però d’un import menor. En el global de Catalunya han augmentat de 67.354 del 2022 a 75.186 el 2023 i l’import mitjà per ajuda ha caigut de 2.598,24 euros a 2.026,38.D’altra banda, l’informe detalla que també es van tramitar 155 prestacions d’especial urgència, 487 ajuts a habitatge de l’AHC i un total de 119 subvencions a ens locals per a pisos del fons social. A més, indica que en el marc del servei d’assessorament sobre el deute hipotecari Ofideute es van iniciar 179 expedients, es van tancar 143 intermediacions i es van pactar 65 solucions.