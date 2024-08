Veïns de l'edifici incendiat a Llívia: “Vam passar molta por, tot estava ple de fum i vam estar tres hores al balcó”

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou persones, entre elles una menor, van haver de ser traslladades ahir de matinada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida per intoxicació de fum arran d’un incendi en un bloc d’habitatges del carrer Albareda de Llívia. Totes van ser evacuades en estat menys greu i van ser donades d’alta hores després. Els Bombers de la Generalitat, que van activar tres dotacions, van rebre a les 01.07 hores l’avís que s’havia produït un incendi a l’habitació de comptadors d’aquest edifici, on hi ha alguns habitatges okupats. Tot apunta que el foc es va originar per una manipulació del quadre elèctric, la qual cosa va provocar una sobrecàrrega. L’incendi va causar una gran fumarada negra que va afectar tot l’immoble, per la qual cosa es va demanar als veïns que es confinessin als balcons fins que van ser rescatats amb el camió autoescala. Al lloc també van acudir sis patrulles de la Urbana i tres dels Mossos, així com tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Una de les famílies afectades va relatar a aquest diari que “estàvem a punt d’anar a dormir quan vam començar a sentir crits. Vam sortir al passadís a veure què passava i va ser llavors quan vam veure que estava tot ple de fum. Vam despertar els nens, vam agafar tovalloles molles per tapar les ranures de les portes i vam sortir tots al balcó. Vam estar allà des de la una de la matinada fins a les quatre. Va ser horrible, vam passar molta por. Tot el pis ha quedat afectat pel fum i una familiar ens ha ofert casa seua durant uns dies”. Una altra veïna, Naiara, acabava d’arribar de l’hospital amb la seua parella i la seua filla petita quan va explicar que “vam notar l’olor a cremat i poc després va començar a entrar fum. Ens vam espantar moltíssim perquè va passar tot molt ràpid i al principi tampoc saps com reaccionar. Vam esperar al balcó fins que els Bombers van apagar el foc. La meua parella i la meua filla van inhalar fum però jo vaig ser la que va sortir pitjor parada, amb nàusees i marejos. Hem passat la nit a l’hospital però per sort ens han donat l’alta i ha sortit bé. Ara a veure què passa amb l’edifici”.Per la seua part, l’alcalde accidental, Carlos Enjuanes, que ahir al migdia es va desplaçar a Llívia, va dir que fins aleshores no havia estat necessari reallotjar cap de les vint famílies de l’edifici, encara que va assegurar que es farà un seguiment per part dels serveis socials. L’immoble ha quedat sense llum ni aigua i preveuen que es restableixi abans de dilluns. L’estructura no va resultar afectada.

“Ara està tot destrossat, ens hem quedat sense llum ni aigua”

La Núria és una de les inquilines de l’immoble que ahir van viure un succés que, segons explica, “podria haver acabat malament”. “Estava veient una pel·lícula i vaig sentir unes explosions que vaig pensar que venien de l’ascensor. Es va tallar la llum i, quan vaig sortir al passadís, una veïna em va dir que hi havia un incendi. Ràpidament em vaig ficar a casa, vaig apagar els diferencials i vaig posar una tovallola sota la porta per intentar que no entrés el fum. Se sentien explosions i ens vam espantar molt. Ara està tot destrossat. No tenim llum ni aigua i la situació és complexa, però entre tots i amb l’ajuda de l’ajuntament veurem què podrem fer”, diu.