Dos detinguts per una baralla amb un ferit amb diverses punyalades a Lleida

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut dos joves relacionats amb una baralla amb apunyalament a la sortida d'una discoteca de Lleida. Els fets han passat cinc minuts abans de les dos de la matinada a l'exterior d'un local al carrer Alcalde Porqueres. La víctima ha rebut diverses punyalades i ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova, on resta ingressat. La policia ha fet dos detencions, la primera ha estat la del suposat autor de les lesions i la segona la d'un altre jove per delicte d'encobriment dels fets delictius i amagar l'arma blanca sota un cotxe. L'Ajuntament de Lleida i la Guàrdia Urbana han portat a terme inspeccions i diverses actuacions en aquest establiment darrerament, de forma conjunta amb els Mossos.

Des de la Paeria de Lleida s'ha destacat la immediatesa amb què la Guàrdia Urbana ha actuat per detenir els dos implicats en aquesta baralla. També per localitzar de forma ràpida l'arma amagada pel segon detingut sota un vehicle. Després de fer-se la detenció per part de la Policia Local, ara seran els Mossos d'Esquadra els responsables de continuar i tancar les diligències policials corresponents.