L'ajuntament de Lleida convoca 60 places d'auxiliar administratiu

L’ajuntament de Lleida ha publicat aquest dilluns al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la convocatòria per a cobrir 59 places d’auxiliar administratiu de la plantilla de la Paeria i una plaça més assignada a Turisme de Lleida, mitjançant concurs oposició d’accés lliure.

Les persones interessades poden presentar les seues sol·licituds a partir d'aquest dimarts, 20 d’agost, i fins al pròxim 17 de setembre –un termini de 20 dies hàbils–, a través de la plataforma Convoca, on s’anirà oferint la informació de desenvolupament de tot el procés.

Quatre de les places es reservaran per a ser proveïdes per aspirants que tinguin la condició de persona amb discapacitat. Segons ha explicat la Paeria, aquestes 60 places corresponen a l’oferta pública d’ocupació extraordinària específica de personal funcionari de carrera per a l’any 2023 i es destinen a cobrir vacants a la plantilla, que poden estar ocupades de forma provisional per personal interí.