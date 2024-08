Any i mig d'espera a l'Arnau de Vilanova per a operacions d'hèrnia discal

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Fins a 9.422 pacients de la demarcació es trobaven en llista d'espera per operar-se aquest juny, dels quals 8.572 al pla i 850, al Pirineu. La xifra és lleugerament inferior que fa mig any, ja que el desembre passat n'hi havia 9.872. La cirurgia de cataractes és la més requerida, i la d'hèrnia discal és la que més dies d'espera presenta.

Els 136 pacients lleidatans que es troben en llista d’espera per operar-se d’una hèrnia discal han d’esperar una mitjana de 520 dies, gairebé un any i mig, per sotmetre’s a una cirurgia que en el sistema sanitari públic de la demarcació només es practica a l’hospital Arnau de Vilanova. Es tracta de la intervenció que al juny presentava més temps d’espera a Lleida, segons les últimes dades del departament de Salut. La segueixen les cirurgies instrumentades del raquis (columna vertebral), amb 410 dies de demora de mitjana, i les de parpella i conjuntiva, amb 271. Al Pirineu destaquen els dos pacients que han d’esperar una mitjana de 317 dies per sotmetre’s a una fistulització (obrir una comunicació oberta) de l’aparell lacrimal a la cavitat nasal, mentre que la demora per a la mateixa operació al pla és de 156 dies, menys de la meitat que a la muntanya.

Un total de 9.422 pacients de la província estaven en llista d’espera per operar-se aquest juny, dels quals 8.572 a les comarques del pla i 850 a l’Alt Pirineu i Aran. La llista ha anat a la baixa en els últims sis mesos, ja que el desembre del 2023 va arribar als 9.872 pacients. Tanmateix, la cirurgia d’hèrnia discal llavors patia una demora mitjana de 418 dies, 102 (gairebé tres mesos i mig) menys que el juny passat.

La intervenció de cataractes es manté com la més requerida, amb 1.083 pacients que han d’esperar 66 dies de mitjana. És el mateix temps que tarden els 4.776 pacients lleidatans pendents d’una consulta externa d’Oftalmologia, l’especialitat amb una llista més extensa, seguida de Traumatologia (4.260 pacients i 53 dies d’espera) i Dermatologia (2.354 pacients i 62 dies). Fins a 24.948 pacients es trobaven en llista d’espera al juny per tenir una consulta externa amb l’especialista, dels quals 22.211 al pla i 2.737, al Pirineu.Els dies de demora poden variar considerablement entre el pla i el Pirineu. Un exemple ja esmentat és el de la cirurgia per obrir un conducte lacrimal obstruït, per a la qualels pacients del Pirineu han d’esperar el doble que els del pla, però també hi ha diferències notables a la inversa. I és que els 390 pacients que esperaven una visita amb l’oculista van tardar 38 dies a la muntanya, mentre que al pla són 94 dies de mitjana (amb un total de 4.386 pacients).D’altra banda, les proves diagnòstiques que presenten una demora més gran a la regió sanitària de Lleida són les ecografies ginecològiques: 111 dies al Pirineu (un sol pacient al juny) i 31 al pla (69 pacients). En segon lloc es troben les endoscòpies esofagogàstriques, amb 735 pacients i 86 dies de mitjana al pla, mentre que a les comarques del Pirineu són 69 pacients i quaranta dies. Un total de 10.376 lleidatans esperaven al juny per fer-se una prova diagnòstica, dels quals 9.471 a la regió sanitària de Lleida i els altres 903, a la de l’Alt Pirineu i Aran.

L’acabada de nomenar consellera de Salut del nou Govern de la Generalitat, Olga Pané, visita avui les diferents obres que s’estan portant a terme a l’hospital Arnau de Vilanova, on s’està acabant de construir un nou edifici de consultes externes i continuen els treballs per ampliar el bloc quirúrgic. Amb l’objectiu de resituar temporalment els serveis afectats als quiròfans, s’estan acabant d’habilitar mòduls prefabricats davant de la plaça principal.