La manifestació independentista de la Diada, "descentralitzada" amb mobilització a Lleida

El recorregut de la manifestació independentista prevista a Lleida per a la Diada.ANC

La manifestació independentista de la Diada de l’11 de setembre, convocada per l’ANC, Òmnium Cultural, AMI, Consell de la República (CdRep), Intersindical i Ciemen, centrarà les seues reclamacions a l’habitatge digne, el sistema ferroviari, la gestió de l’aigua, la sanitat i les reivindicacions del camp.

El web de la manifestació, públic des d’aquest dimarts, detalla els recorreguts de les protestes a les ciutats de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa (Tarragona), en una mobilització "descentralitzada", sota el lema 'Tornem als carrers: Independència, justícia, país, futur'.

Amb aquesta protesta busquen fer una crítica a "les conseqüències nefastes de la dependència", i cada manifestació se centrarà en una temàtica. "Cada localitat denunciarà greuges que patim pel fet de pertànyer a l’Estat espanyol i que estan estretament vinculats a l’espoli continuat que pateix Catalunya", han assegurat els organitzadors al web.

A Lleida, la mobilització reivindicarà "l’agricultura com a estructura d’Estat". La manifestació sortirà de davant de la Delegació de la Generalitat a l’avinguda de Catalunya i arribarà fins l’encreuament entre avinguda Alcalde Rovira Roure i el passeig de Ronda, passant per l’avinguda Balmes i per la plaça Ricard Viñes.