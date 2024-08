La nova consellera de Salut visita les obres del nou edifici de l'Arnau de Vilanova de Lleida

Publicat per redaccio Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat aquest dimarts les obres del nou edifici de l'Hospital Arnau de Vilanova. Acompanyada per l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa i l'encara gerent de la Regió Sanitària Lleida, Raül Llevot, la consellera ha recorregut algunes parts del nou edifici que es va licitar i començar a construir la primavera de 2023 i que inicialment havia d'estar acabat al març d'aquest any.

L'obra forma part del paquet de 80 milions d'euros que l'anterior Govern va destinar a reformes del centre hospitalari amb la principal inversió de 46,3 milions per al nou edifici de consultes externes. També hi ha una segona inversió de 24,6 milions per millorar el bloc quirúrgic que passarà d'11 a 22 quiròfans.