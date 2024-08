La Paeria convoca 60 places d'auxiliar administratiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria ha convocat un concurs oposició per cobrir 59 places d’auxiliar administratiu de plantilla i una altra més adscrita a Turisme de Lleida, destinada a cobrir vacants, que ara poden estar ocupades per interins. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar ahir la convocatòria i els interessats poden presentar les seues sol·licituds des d’avui (el termini és de 20 dies hàbils) a través de la plataforma Convoca.

Els requisits necessaris per presentar-se són ser ciutadà espanyol, d’algun estat de la UE o d’altres en els quals és aplicable la lliure circulació de treballadors i haver complert 16 anys o no superar l’edat de jubilació forçosa. A nivell d’estudis, es requereix tenir el títol de graduat en ESO, graduat escolar o FP de primer grau o equivalent. Quatre de les places es reservaran per a persones amb discapacitat.La puntuació màxima serà de 100 punts, 60 en la fase d’oposició, que inclou un exercici teòric i un de pràctic, així com un altre de català, que es faran durant la primera quinzena de novembre. Els aspirants que superin aquesta fase passaran a la de concurs, en la qual s’avaluaran els seus mèrits amb un màxim de 40 punts. Es tindrà en compte experiència com a funcionari, auxiliar administratiu en administracions, formació relacionada amb la plaça, i coneixements de català i de tecnologia de la informació, entre d’altres.