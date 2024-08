Almenys una desena de lleidatans posen els seus cotxes en lloguer en plataformes web

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

De la mateixa forma que les plataformes online de lloguer vacacional d’habitatges entre particulars s’han popularitzat en els últims anys, també està començant a créixer la moda de posar el cotxe particular per llogar. Almenys una desena de veïns de la ciutat ofereixen el seu en plataformes web com Amovens, la més estesa, o Getaround. Els preus van de 35 euros al dia per un Nissan Micra del 2020 fins a 107 € per un BMW 1 Sèries del 2021.

A tots els lloguers, Amovens afegeix un suplement de 5,54 euros diaris per l’assegurança i assistència en carretera, així com un suplement del voltant al 10% en concepte de despeses de gestió. El preu inclou la conducció sense cost addicional de 200 quilòmetres en un dia, 360 en dos jornades i 500 en tres, i se’n poden comprar més per 0,16 euros cadascun.La principal comoditat que destaca en aquest nou model és que a molts dels cotxes que es comparteixen no hi ha la necessitat de quedar físicament en l’entrega i devolució. Les empreses instal·len gratuïtament un dispositiu al cotxe que permet que els usuaris puguin obrir i tancar-lo amb una app, sense la necessitat d’utilitzar claus.

Amovens, que compta amb més d’1,8 milions d’usuaris a l’estat, fixa una edat mínima de vint-i-un anys per als conductors, que han de tenir un carnet expedit fa un mínim de dos anys. La firma assegura que els lloguers de vacances –des d’un hora fins a trenta dies– ajuden a aconseguir un ús més eficient dels cotxes, ja que alliberen una gran quantitat d’espai habitable per a les persones als carrers que ocuparien si estiguessin aparcats.Per la seua part, Getaround estableix una edat i experiència mínimes que varien en funció del tipus de vehicles. Alguns estan reservats per a conductors majors de 28 anys i amb cinc anys de carnet.

L’empresa estima que l’amo d’un Seat Ibiza del 2022 i amb fins a 150.000 quilòmetres rodats pot guanyar fins a 405 euros al mes, si l’ofereix de lloguer. La companyia va explicar que el 70 per cent del preu és per a l’amo, i el 30 per cent restant és per a la plataforma. El preu és fixat pels llogaters, seguint unes recomanacions per fer-lo competitiu.

Encara que a través d’Amovens també es poden organitzar viatges compartits, el lloguer de cotxes entre particulars no té res a veure amb el servei popularitzat per aplicacions com Blablacar, en què el propietari del vehicle el condueix i porta els usuaris fins a la destinació fixada.