Lleida retirarà la Medalla de Santa Cecília a Juan Fortuny, el presumpte autor del doble crim masclista

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida ha condemnat “rotundament” el doble feminicidi que va tenir lloc aquest dimarts a Rubí i Castellbisbal. L’alcaldessa accidental i responsable de Bon Govern i Polítiques Feministes, Carme Valls, ha comparegut davant els mitjans de comunicació per mostrar el rebuig del consistori als últims crims masclistes. En aquest sentit, la bandera de la ciutat oneja a mig pal com a mostra de condol pels fets.

Pel que fa al presumpte agressor, Juan Fortuny, que va ser cap de la Policia Nacional a Lleida del 2012 al 2016, la Paeria ha començat el procediment per a la retirada de la Medalla de Santa Cecília per mèrits professionals amb distintiu blanc que la Guàrdia Urbana li va atorgar l’any 2015.

Les banderes, a mig pal aquest dimecres al Palau de la Paeria de Lleida.Ajuntament de Lleida

Valls ha assegurat que “Lleida lluita, continuarà lluitant i invertirà tots els recursos necessaris per lluitar contra aquesta xacra” i ha insistit que “Lleida té un Pla tant per a la seguretat de la ciutat com per a la seguretat de les dones”, en referència al Pla Local de Seguretat, que té “visió de gènere”.

L'excomissari Juan Fortuny de Pedro va assassinar suposadament aquest dimarts en primer lloc a Rubí a la que va ser la seua última parella, després d'una relació de nou mesos –la dona li hauria demanat un dia abans d'acabar la relació–, segons publica 'La Vanguardia'. Després, l'home es va dirigir al domicili de Castellbisbal on vivia la seua exparella i mare de la seua filla per cometre el segon crim i després suïcidar-se.