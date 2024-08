Mercadona plantarà dinou nous arbres a la nova vorera del carrer Santa Cecília de Lleida, on construeix un nou supermercat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Mercadona plantarà dinou nous arbres a la nova vorera del carrer Santa Cecília, a Cappont, on construeix un nou supermercat. L’edil d’Urbanisme, Begoña Iglesias, va explicar que la tala dels nou arbres que s’ha dut a terme en els últims dies estava autoritzada perquè es renovarà la vorera de la façana i s’aprofitarà per canviar l’espècie.

Els arbres talats, valorats en més de 9.000 euros, eren d’una espècie invasora (Acer negundo) que s’està substituint a poc a poc a la ciutat. Iglesias va afegir que els 9.000 euros s’aprofitaran per plantar en altres punts de la ciutat, així com que Mercadona plantarà més del doble d’arbres que els que hi havia a la nova vorera.

Així mateix, Mercadona preveu obrir les portes del seu nou supermercat al barri de Cappont a finals d’aquest mateix any.