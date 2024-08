La depuradora de Lleida rebrà fangs d'altres plantes per generar biogàs

L’estació depuradora de Lleida rebrà fangs extrets del tractament de les aigües residuals urbanes d’altres depuradores de la demarcació que utilitzarà per generar biogàs, que al seu torn es convertirà en energia elèctrica que destinarà a contribuir a l’autoproveïment de l’equipament. FCC-Aqualia ja ha sol·licitat llicència ambiental per a aquesta activitat i ara el projecte està en exposició pública. Marc Vallespí, directiu d’Aigües de Lleida, va afirmar que aquesta iniciativa forma part de l’estratègia de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per millorar la gestió dels fangs a tot Catalunya. Va explicar que “moltes depuradores només envien els fangs a compostar per a un ús agrícola i les plantes de compostatge no donen l’abast”. Va afegir que si se’ls aplica un procés denominat digestió, es pot generar biogàs.

No obstant, va precisar que no totes les depuradores tenen la capacitat de dotar-se de digestors, perquè són cars. Per aquesta raó, l’ACA va seleccionar diverses depuradores de Catalunya, entre les quals la de la ciutat de Lleida, per erigir-se en centres receptors de fangs aportats per altres, que arribaran en camions, s’emmagatzemaran en una tremuja i es digeriran per produir biogàs. Vallespí va indicar que només calen petites inversions i enllestir tràmits administratius per iniciar el projecte.

La depuradora ja genera biogàs amb els seus propis fangs, que converteix en energia elèctrica i tèrmica per a autoconsum de les seues instal·lacions. Amb el nou projecte, preveu gestionar 4.188 tones a l’any de fangs externs i produir 145.429 m³ a l’any de biogàs, que se sumaran als 780.761 que genera amb els propis, la qual cosa suposarà un increment a la producció del 18,6 per cent. La gestió de fangs augmentarà de les 8.243 tones actuals a les 10.201, un 19 per cent més. La incorporació d’aquests residus externs augmentarà la generació elèctrica en un 20%.