Veïns del Clot de Lleida faran “el que puguin” perquè tanqui un local conflictiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Els veïns del Clot estem indignadíssims amb els últims successos i farem tot el possible perquè es tanqui el local [Blin Blin] amb el qual els problemes venen de llarg i les queixes de veïns són contínues”, va assegurar ahir la presidenta de l’associació de veïns del barri, Montse Salvatella. “Ho hem manifestat en totes les reunions amb Urbana i Mossos, i els agraïm el seu treball perquè les seues últimes actuacions i controls han millorat moltíssim la situació al barri”, va afegir. Salvatella va celebrar el recent tancament de dos locals al carrer Ramon Llull per funcionar com a bars musicals sense tenir autorització, i va assegurar que “està demostrat que la tranquil·litat torna quan es calmen o eliminen determinats punts del barri”. Per la seua part, Valls va felicitar les forces de seguretat perquè “sempre que passa alguna cosa, ràpidament es detenen els autors dels delictes”, va afirmar. “Com en altres vegades, quan hi ha un problema en un barri, el govern de la Paeria hi va i parla amb l’associació de veïns per veure com podem treballar per millorar la seguretat”, va concloure.