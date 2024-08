De zona sense urbanitzar a acollir un dels principals accessos a la ciutat de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actual accés a la ciutat per Prat de la Riba de Lleida a Pardinyes no va estar plenament operatiu fins al 2010, quan el cobriment de les vies va permetre la seua continuïtat cap al centre de la ciutat.

L’actual accés a la ciutat per Prat de la Riba. - Magdalena Altisent

Però només uns anys abans, la majoria d’aquesta zona estava sense urbanitzar. Quan el Centre d’Atenció Primària de Balàfia-Pardinyes-Secà va entrar en servei el maig del 1991, a l’actual avinguda Rosa Parks (aleshores Alcalde Recasens), bona part dels usuaris havien d’acudir-hi per vials que no tenien ni voreres.

Poc després, la Paeria va cedir un solar annex a la Generalitat per a la seu de l’Escola Oficial d’Idiomes, i el departament d’Ensenyament va denunciar precisament que no estava urbanitzat i que per allà discorria una séquia.

L’entorn del CAP i de l’EOI. gairebé sense habitatges. - Ramon Marcano

El pool d’equipaments es va ampliar durant l’estiu del 2001 amb el pavelló Barris Nord, construït en només quatre mesos arran que l’ascens del Lleida Bàsquet a l’ACB obligués el club a disposar d’un recinte amb una capacitat mínima de 5.000 espectadors per poder jugar en la màxima categoria.

Plans per a la construcció del pavelló Barris Nord al costat de l’Escola d’Idiomes.. - Lleonard Delshams

Alhora, es completava el desenvolupament de sengles plans parcials a Balàfia i Pardinyes que van omplir d’habitatges tot aquest sector. Així mateix, la millora de la carretera de Corbins va provocar que aquest accés a la ciutat s’hagi convertit en un dels més transitats al ser una via de connexió directa amb Balaguer.