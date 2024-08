Els ciberenganys a l'estiu: com reclamar en cas de phishing

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’augment de l’ús del mòbil durant les vacances multiplica l’exposició als ciberdelinqüents i a les seues estafes a través de correus electrònics (phishing), SMS (smishing) o xarxes socials, però com identificar els fraus i com reclamar si s’hi ha caigut? Experts en seguretat de l’Organització de Consumidors i Usuaris i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades reconeixen el phishing com un dels mètodes més utilitzats per treure informació de la víctima suplantant la identitat de pàgines de serveis coneguts, institucions o bancs.

Els delinqüents informàtics envien un missatge a través de qualsevol plataforma amb qualsevol excusa, per animar a punxar en un enllaç. Des que la DGT informa d’una multa que ha de pagar immediatament fins a l’altre fals missatge d’un descompte en un hotel o un vol. Si ha estat víctima d’un d’aquests enganys, el primer consell dels experts és canviar la contrasenya del servei suplantat. Ha d’avisar com més aviat millor els bancs afectats pel frau i bloquejar o anul·lar les targetes que s’hi han pogut veure implicades. Si té càrrecs indeguts reclami al banc perquè les entitats estan obligades a comptar amb mecanismes de supervisió d’operacions que permetin detectar pagaments no autoritzats o fraudulents. També han d’auditar els procediments, la qual cosa implica bloquejar operacions que surtin del patró habitual de pagaments i disposar de tecnologia antiphishing per poder detectar pàgines clonades. Si el banc no torna els diners, queda acudir a la via judicial. El Codi Civil estableix que el consentiment serà nul si es concedeix per error, amb la qual cosa cap pagament que es faci sota un engany no podrà ser considerat autoritzat i el banc serà el que hagi de fer front al reemborsament.