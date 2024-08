L'avinguda Onze de Setembre de Lleida tindrà 190 metres més de carril bici

Primers fonaments al solar d’Onze de Setembre on se situarà el supermercat Aldi. - PAU PASCUAL

Les obres per construir un nou supermercat de la cadena Aldi al passeig Onze de Setembre comporten la urbanització de la vorera on se situarà la façana del nou establiment, entre l’avinguda Alcalde Rovira Roure i el carrer Eugeni d’Ors.

La nova vorera en aquest tram del passeig s’eixamplarà fins als 4,3 metres, amb paviment de rajoles, i també s’urbanitzarà un nou tram de carril bici unidireccional d’uns 190 metres de llarg. A més a més, s’aprofita per adequar els guals a la normativa d’accessibilitat i per renovar les xarxes de clavegueram, aigua potable, electricitat, telecomunicacions, enllumenat públic i senyalització horitzontal i vertical, en tots dos carrers.Val a destacar que els treballs, que ja estan en marxa, formen part del compromís urbanístic per a la llicència del nou supermercat.