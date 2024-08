Pandèmia d'abocadors urbans a Lleida

Contenidors envoltats de bosses d’escombraries, objectes de tota mena, mobles, matalassos i fins i tot vàters o televisors. Aquest és el paisatge que es troben pràcticament cada dia els empleats d’Ilnet, la concessionària del servei de neteja i recollida d’escombraries. Aquesta situació es repeteix en múltiples punts del centre urbà, i també de l’Horta, on els abocaments de residus a la via pública són habituals i generen entre la ciutadania una sensació que la ciutat està permanentment bruta. El president del comitè d’empresa, Antonio Català, reconeix que de vegades el seu treball resulta “frustrant” perquè recullen totes les escombraries que han trobat fora dels contenidors i deixen la zona neta, i al cap de poques hores torna a estar feta un abocador. “Hi ha molt incivisme”, assegura, i lamenta també la impunitat amb la qual algunes persones deixen les bosses d’escombraries a les papereres, per exemple, o buiden un habitatge i deixen tots els mobles al carrer, quan existeix un servei gratuït de recollida de voluminosos.

Contenidor desbordat –que a més havia de ser només per a ús dels operaris– i bosses a terra al carrer Tarragona, a Pardinyes

Per això, creu que s’haurien de sancionar més aquests comportaments, igual que programar accions de conscienciació de la població abans d’implantar la recollida porta a porta. També admet que la maquinària de neteja està “sota mínims” i que el servei s’hauria “de redimensionar”, ja que fa anys que la concessió està prorrogada i això està causant una sèrie de carències. No obstant, remarca que “el problema és l’incivisme”.Davant d’aquesta situació, el president de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Toni Baró, aposta per aplicar diverses solucions. D’una banda, millorar les condicions del contracte del servei de neteja i recollida d’escombraries i, per un altre, dur a terme una campanya transversal que combini accions educatives (per a la prevenció), punitives (encara que matisa que moltes vegades les multes no es paguen i així no produeixen efecte dissuasiu) i serveis a la comunitat per als que cometen infraccions.

El carrer Germanes Mirabal, a Balàfia, a ple dia

La Paeria prepara una “gran campanya” per fomentar el civisme

La primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Espai Agrari i Sostenibilitat, Begoña Iglesias, va afirmar que estan preparant una “gran campanya” per fomentar el civisme entre la ciutadania, de la qual de moment va eludir donar detalls. En tot cas, l’objectiu és millorar la situació actual de sensació de falta de neteja a la ciutat, amb bosses d’escombraries i objectes fora dels contenidors un dia sí l’altre també. De fet, l’ajuntament té previst tirar endavant un pla més general per intentar erradicar les conductes incíviques a la ciutat.En concret, sobre l’incivisme amb els residus, el novembre de l’any passat va posar en marxa una brigada municipal d’inspecció d’escombraries, formada per quatre educadors ambientals i vuit agents cívics que detecten i revisen bosses d’escombraries, cartrons, residus i voluminosos abandonats per trobar indicis que permetin identificar els autors d’aquesta conducta. També s’encarreguen de retirar degudament les escombraries i d’avisar tant la Guàrdia Urbana com l’àrea de Medi Ambient perquè procedeixin a sancionar aquestes pràctiques, que estan tipificades com a infracció per l’ordenança municipal de neteja viària. Des d’aleshores i fins al mes d’abril passat, havien dut a terme setanta-tres actuacions i detectat cinc possibles infractors. A més a més, en els primers cinc mesos de l’any la Urbana va identificar els sospitosos de nou dels divuit abocaments il·legals de residus que havia localitzat al centre urbà i a la zona de l’Horta.