Denunciats tretze conductors ebris en controls durant el cap de setmana

La Guàrdia Urbana va denunciar durant el cap de setmana passat tretze conductors per donar positiu en alcoholèmia, cinc d’ells amb una taxa que superava el límit penal, en controls de trànsit duts a terme en diversos punts de la ciutat. Concretament, la Policia Local va parar un total de 233 vehicles en aquests controls entre les 18.00 hores de dissabte i les 4.00 hores de diumenge. En total, van denunciar per la via administrativa vuit xòfers i per la via penal tres per donar positiu en alcoholèmia. Així mateix, es va aixecar denúncia contra un conductor per un altre delicte de trànsit. Els agents van immobilitzar cinc vehicles que van passar pels controls i van ser portats al dipòsit municipal.

D’altra banda, durant el cap de setmana la Guàrdia Urbana també va denunciar tres conductors més per alcoholèmia penal positiva, concretament als carrers Sant Martí, Jordi Solé Tura i avinguda del President Tarradellas. En dos dels casos els vehicles van ser immobilitzats al dipòsit municipal i en l’altre un conductor substitut es va fer càrrec del turisme.