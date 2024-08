Guia per a la hidratació de la gent gran amb els resultats del robot al geriàtric Balàfia II

La primera fase del projecte Hidroponent, que consistia en la convivència des del passat 1 de juliol de trenta usuaris de la residència Balàfia II amb el robot Temi, que tenia per objectiu motivar-los a beure aigua, va acabar divendres passat. Els seus impulsors estan immersos ara en l’anàlisi de les dades obtingudes, però ja tenen clar que volen utilitzar els resultats per elaborar i publicar una guia o pla que ajudi a millorar la hidratació de les persones grans no només en residències, sinó a nivell general, segons va indicar ahir la líder del projecte, Teresa Botigué. Va subratllar que la idea és que les conclusions no es destinin sols a revistes científiques, sinó que la guia amb els resultats i consells sigui accessible a nivell sanitari i per a la societat en general, tot i que encara han de definir els detalls.

Botigué va afirmar que les primeres impressions indiquen que els residents van interioritzar que el robot estava associat a la ingesta de líquids i va afegir que també sembla haver estat útil per millorar la interacció dels usuaris del geriàtric. I és que Temi hi va interactuar a l’esmorzar, a mig matí, a dinar i a sopar, els va posar vídeos i cançons i va participar en activitats dissenyades especialment perquè s’hidratessin. Va afegir que aquesta setmana han iniciat la següent fase del projecte amb analítiques de sang i orina dels participants, així com la introducció al sistema de les dades sobre ingesta de líquids dels altres trenta usuaris que no van conviure amb el robot i que el personal va anotar a mà.

D’aquesta manera, es podran comparar amb els que va registrar Temi i comprovar si la seua presència va servir perquè estiguessin més ben hidratats. També s’analitzaran altres paràmetres de salut, com si van tenir menys infeccions d’orina, per exemple, i avaluaran si la seua presència ha estat útil per als professionals de la residència.

Un altre dels col·lectius sensibles a la deshidratació és el dels temporers que treballen a la campanya de la recollida de la fruita. Per això, el projecte Hidroponent també va recollir dades d’una desena de treballadors d’una finca de Térmens, equipats amb braçalets tecnològics que registraven la pèrdua de líquids i electròlits a través de la suor, que la UdL analitza ara, va apuntar la investigadora Judith Roca, per dissenyar intervencions i pautes d’hidratació personalitzades.