Lleida, la capital més rendible per posar un pis de lloguer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida continua sent la capital de província de tot l’Estat on és més rendible posar un pis de lloguer, amb una rendibilitat bruta del 8,26%, segons la platatorma Pisos.com amb dades del juny. La segueixen Terol (7,86%), Zamora (7,69%), Múrcia (7,22%), Àvila (7,18%), Las Palmas de Gran Canària (7,09%), Càceres (7,02%), Jaén (6,83%), Segòvia (6,82%) i Castelló de la Plana (6,81%). Totes se situen per sobre de la mitjana estatal, que és del 6,04 per cent.

Tenint en compte que el preu mitjà de compra d’una residència de 90 metres quadrats va ser de 211.050 euros (2.345 euros el metre quadrat), el propietari va obtenir un total de 12.754 euros bruts anuals. En l’altre extrem de la classificació es troben Sant Sebastià, amb una rendibilitat del 3,31%, Madrid (4,60%) i la Corunya (4,63%).