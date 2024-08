Mercat de les Rebaixes a l'Eix per reduir estocs de les botigues

Una vintena d’establiments van treure ahir els productes al carrer a l’Eix Comercial amb grans descomptes en una nova edició del Mercat de les Rebaixes, que aquesta vegada se celebra el dilluns, dimarts i dimecres per intentar guanyar públic. El número de parades ha disminuït sensiblement en comparació amb el centenar que participaven fa una dècada, però la Federació d’Associació de Comerciants de l’Eix defensa que hi ha mercat per a estona. Anna Caballol, vicepresidenta de l’entitat, va indicar que els titulars de botigues “esperen amb ganes aquest mercat per reduir estocs, perquè rebaixes es poden fer tot l’any”. També va assenyalar que són els comerços locals, i no les franquícies, els que més instal·len parades al carrer, i va recordar que participen també botigues de fora de l’Eix i fins i tot de poblacions pròximes.

Així mateix, Caballol va apuntar que el primer dia sempre hi sol haver menys afluència de clients i va remarcar que aquest any han desplaçat el mercat a principis de setmana (era habitual celebrar-lo de dijous a dissabte) precisament perquè al ser estiu moltes persones se’n van fora de la ciutat el cap de setmana. En tot cas, va dir que “mentre hi hagi Eix Comercial, hi haurà mercat”, en el qual es poden trobar roba d’adults i infantil, equipament de la llar, bijuteria, articles de perfumeria i productes d’alimentació com coques i formatges.Per la seua part, l’alcaldessa accidental, Carme Valls, va destacar que “aquest tipus d’activitats donen vida i hem de procurar que la gent surti al carrer, acabi de fer les últimes compres de la temporada i es trobi amb gent”. En aquest sentit, va considerar que “treure les botigues al carrer és també una manera de socialitzar perquè un dels encants de l’Eix Comercial és que sempre et trobes algú a qui saludar o aquella persona a la qual fa temps que no veus”. “Animo tothom perquè surti a passejar per l’Eix, a trobar-se a la plaça Sant Joan, asseure’s a prendre alguna cosa i fer les últimes compres a les botigues”, va assegurar.

«Les persones que venen estan interessades a comprar»

“Respecte a altres anys, ha baixat una mica el moviment del primer dia del Mercat de les Rebaixes de l’Eix Comercial. En el que es va celebrar al febrer hi havia més afluència, però pot ser que ara n’hi hagi menys a causa de les vacances d’estiu. Però les persones que venen estan interessades de veritat a comprar. D’altra banda, molts ja ens preguntaven des de fa dies quan faríem el mercat. És cert que hi ha menys parades que anys enrere i que es veu el carrer més buit, però no sabria dir exactament quina és la raó. Hi ha botigues que venen barat durant tot l’any, però les que tenim articles d’un nivell mitjà instal·lem ara la parada i la gent sap que podrà trobar els mateixos productes amb la mateixa qualitat, però més econòmics. Si volen comprar gènere barat, poden anar a altres botigues.”

Almenys tres noves obertures en locals que estaven buits

L’Eix Comercial tindrà ben aviat almenys tres nous establiments oberts més, en locals que havien quedat buits a l’haver tancat els negocis anteriors. L’empresa MRC Group va publicitar ahir a les xarxes que a l’agost ha aconseguit formalitzar el lloguer de tres locals, dos al carrer Major, als números 58 i 74, i un altre al 8 del carrer Sant Antoni. Així mateix, la responsable d’MRC Group, Marta Carulla, va indicar que de moment no pot fer públic els noms de les noves botigues i va assegurar que estan a punt de formalitzar més lloguers comercials. En aquest sentit, va destacar que en l’actualitat pràcticament no hi ha locals sense activitat al carrer Major i va recalcar l’atractiu que suposa l’Eix Comercial, malgrat les dificultats del mercat en general. En altres zones de la ciutat resulta encara més difícil tancar contractes de lloguer de locals comercials i hi ha carrers en els quals des de fa anys se n’acumulen bastants de buits.